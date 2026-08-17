Bóer y Matagalpa miden fuerzas en el Pomares

En la mejor miniserie del Pomares, este martes a las cinco de la tarde los Indios Flecheros de Matagalpa reciben a los Indios del Bóer, en la segunda ronda del torneo y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Tanto Matagalpa como el Bóer llegan a la jornada como equipos de segundo lugar, ambos con balance de tres victorias, por una derrota.

En el resto de la programación Chontales se mide a Carazo, en Jinotepe; en Estelí, el equipo local recibe al Caribe Sur; Chinandega viaja a Rivas para enfrentarse al Frente Sur.

Mientras los Dantos juegan contra el San Fernando, en el estadio Roberto Clemente y los Tiburones de Granada se miden a Nueva Segovia, en el estadio Roque Tadeo, de Granada a las cinco de la tarde.

En la tabla de posiciones Dantos, Rivas, Caribe Sur tienen cuatro victorias sin derrotas en primer lugar, le siguen Bóer y Matagalpa con tres ganados y uno perdido.

Chinandega, Granada, San Fernando tienen una victoria por tres derrotas y en el fondo de la tabla de posiciones aparecen Chontales y Estelì, sin victorias y cuatro derrotas.