No solo busca una marca, sino también la historia

Stanling Orozco no solo busca convertirse en el primer pitcher en los últimos 31 años de nuestro Béisbol en llegar a 20 triunfos, sino también está al acecho del récord de más victorias en una temporada en el Béisbol Casero.

Con 23 triunfos, Epifanio Pérez impuso récord en 1990. Ese año el derecho leonés terminó la campaña perdiendo 4 juegos… En 1977, Sergio Lacayo ganó 22 y perdió 6. Ese mismo año, Porfirio Altamirano (21-4), Julio Espinoza (21-6) pasaron la marca de los 20 triunfos, y fue en 1984 en que Julio Moya (21-3) también pasó las 20 victorias.

Alvaro López no ganó 20 juegos pero tiene el récord invicto con 18-0 en el 2012. Antonio Chévez en el año 73 ganó 20 y perdió 1… Stanling en esta campaña, tiene marca de 18 triunfos y solo 1 derrota y está sumergido en una campaña de ensueño.

Al menos 8 aperturas tendrá en esta Fase del Torneo Stanling. Las miradas estarán puestas en él porque no solo persigue una marca, sino también la historia, y cuando lo haga se convertirá en una referencia de la pelota casera.