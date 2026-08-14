Josh Dixon tiene acuerdo verbal por más de 1 millón de dólares

El pelotero costeño, de Corn Island, Josh Dixon, de 15 años, ha llegado a un acuerdo con la organización de los Mets de Nueva York, por 1.4 millones de dólares.

Josh Dixon, de 15 años

La firma sera efectiva el próximo 15 de enero del 2028, cuando sea elegible para ser contratado y tenga ya los 18 años.

El pelotero nicaragüense juega los jardines y el campo corto y cuenta con las cinco herramientas.

El costeño fue Desarrollado en el programa The Baseball Rookies en Nindiri, Masaya, Nicaragua.

Dixon mide 6 pies y pesa 170 libras y se estaría convirtiendo (cuando la firma se haga efectiva-2028), en el pelotero nicaragüense firmado por la mayor cantidad de dinero en la historia del béisbol en Nicaragua.