Niños de León debutan ante Dominicana en Williamsport con Clemente Sevilla

Los niños de León, representantes de Nicaragua, debutarán este miércoles a las 11:00 de la mañana frente a República Dominicana en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, de Williamsport en Pensilvania, Estados Unidos.

Los niños leoneses obtuvieron el boleto para representar a Latinoamérica en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se disputará en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos.

El conjunto pinolero llega con ilusión y la misión de dejar en alto el nombre del país en el torneo infantil más prestigioso del béisbol, que reúne a niños de entre 10 y 12 años.

Para mañana el lanzador abridor por Nicaragua será el zurdo Clemente Sevilla, informaron desde el equipo.

Si mañana los niños nicaragüenses logran la victoria, se medirán a Panamá el viernes; en caso de derrota, jugarán el sábado contra el perdedor del duelo entre Curazao y Japón, en un partido de vida o muerte.



