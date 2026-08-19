Nicaragua debuta con victoria en Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport ante Dominicana

El equipo de León, representantes de Nicaragua y Latinoamérica en la serie mundial de las Pequeñas Ligas de Williamsport, debutó con una victoria cerrada 2-1 sobre la República Dominicana la mañana de este miércoles.

Nicaragua le gana 2-1 a Dominicana en Williamsport con 12 ponches de Sevilla

La gran figura por Nicaragua fue el lanzador Clemente Sevilla, trabajando 5.2 entradas, donde recetó 12 ponches y solo admitió una carrera.

El cierre de juego fue dramático, con corredor en segunda, Dominicana ligó hit al jardín derecho, donde el mismo Clemente Guido, realizó el tiro al home plate para finalizar el duelo.

Con esta victoria el equipo representativo de Nicaragua jugará ante Panamá el próximo viernes a las 11 de la mañana.

El ganador de ese partido jugará al dia siguiente contra el ganador del duelo entre México y Australia.