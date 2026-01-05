En Partido de Vida o Muerte Indios del Boér enfrentan a León

Los Indios del Bóer se medirán con el León mañana martes, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol, en un partido donde los capitalinos llegan con la obligación de ganar para seguir con vida.

El encuentro se realizará en el estadio Rigoberto López Pérez, de León, a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya; y de perder el Bóer queda eliminados automáticamente de la Liga.

Los Indios tienen racha de cinco derrotas consecutivas y su eliminación parece cuestión de tiempo.

Por su parte los Gigantes de Rivas se enfrentarán al Tren del Norte, a las seis de la tarde en Estelí. Si Rivas gana, avanza a la final de la Profesional.

León es equipo de segundo lugar, Tren del Norte es tercero y ambos equipos disputan directamente el boleto a la final de la Profesional.

