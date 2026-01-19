El nicaragüense Ronald Medrano será el primer abridor de Los Charros de Jalisco en la final del béisbol mexicano

El lanzador nicaragüense Ronald Medrano fue designado para abrir el primer juego de la final del béisbol mexicano por su equipo Los Charros de Jalisco ante los Tomateros de Culiacán este miércoles.

Ronald Medrano encabeza la rotación de abridores de los Charros

Medrano y su equipo jugarán en calidad de visitante, en el partido programado para las ocho de la noche.

Los Charros de Jalisco buscan retener el título obtenido la temporada pasada donde el nicaragüense fue pieza fundamental.

En la postemporada Ronald Medrano viene de conseguir dos victorias y ha sido uno de los mejores lanzadores de su equipo.

En semifinales Los Charros eliminaron a los Águilas de Mexicali, mientras los Tomateros dejaron en el camino a los Algodoneros de Guasave. El equipo que consiga cuatro victorias será el campeón del béisbol azteca.

