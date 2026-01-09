El domingo inicia la final de la profesional entre Rivas y León

La Liga Profesional notificó este viernes que el inicio de la Serie final entre Rivas y León, será el domingo a las seis de la tarde en Rivas, en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

La organización también confirmó que el lunes será el segundo juego, también a las seis de la tarde en Rivas.

La serie se trasladará a León con juegos, miércoles, jueves y viernes, todos a las seis de la tarde.

En caso de ser necesario la serie regresa a Rivas con juegos, el domingo 18 de enero y si hay séptimo juego será el martes 20, también a las seis de la tarde.

Por los Gigantes de Rivas se ha conocido que el brasileño Tiago Da Silva, será el lanzador abridor del primer desafío.

Da Silva, fue el lanzador triple corona de la Liga, con 0.98 de efectividad, líder en juegos ganados con 7 y líder en ponches con 51, siendo el mejor lanzador de todo el torneo.

Tu Nueva Radio Ya y el staff Galáctico transmitirá todos los partidos de la final en Rivas y León.