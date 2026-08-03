Brasileño Vinícius Júnior inicia pretemporada con el Real Madrid en medio de Polemica

El brasileño Vinícius Júnior se incorporó a la pretemporada del Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho, tras superar las pruebas médicas en Valdebebas y participar en su primer entrenamiento.

Sin embargo, el atacante aún no ha sostenido una reunión formal con la directiva para definir su futuro y firmar un nuevo contrato.

La ausencia de conversaciones sobre una posible renovación mantiene abierta la hipótesis de una salida anticipada, en un contexto donde varios clubes europeos siguen de cerca su situación.

El equipo más interesado en fichar al brasileño es el Arsenal, de Inglaterra, que estaría dispuesto a pagar 160 millones de euros para hacerse de los servicios del jugador.

La llegada del jugador a la pretemporada es vista como un paso clave para evaluar su rol en el nuevo proyecto merengue, mientras se espera que en las próximas semanas se produzca un encuentro que determine si continuará en el club o se abrirá la puerta a un traspaso.