Diriangén asegura boleto a la Copa Centroamericana tras ser campeón del fútbol nacional

El Cacique Diriangén se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera de Nicaragua tras vencer 1-0 al Managua FC en el partido de vuelta de la final, disputada en el Estadio Cacique de la ciudad de Diriamba, la noche del sábado.

Diriangén campeón del Apertura 2025 en Nicaragua

El héroe del encuentro fue Germán Aguirre, quien anotó el gol decisivo que selló la victoria y el título para los diriambinos.

Los Caciques del Diriangén también se clasificaron a la Copa Centroamericana de la CONCACAF, por su participación en ese torneo el equipo aseguró 160 mil dólares en ingresos.

El dominio del equipo blanco y negro es notorio en el fútbol nacional, ganando su cuarto título de los últimos cinco que se han disputado.

También el partido de la final, fue el último jugado en el estadio Cacique que pasará más de un años en remodelaciones.