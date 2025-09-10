Después de los juegos de la Selección, regresa el fútbol nacional este fin de semana

Después de la pausa por los partidos de la selección nacional en las eliminatorias mundialistas, este fin de semana regresa el futbol nacional, será la jornada número nueve.

El partido más atractivo lo estarán protagonizando los actuales campeones nacionales Managua F.C ante los Caciques del Diriangén, el próximo domingo a las 5pm en el estadio nacional. Los Caciques son sub líderes del torneo con 13 unidades y los capitalinos sextos con diez puntos.

La jornada iniciara el sábado 13 de septiembre con el desafío Jalapa ante Walter Ferretti en el estadio Alejandro Ramos Turcios a las 3pm, Real Madriz recibe en el Solidaridad a Rancho Santana 5pm y cierra la jornada sabatina, Real Estelí en el Independencia a los indígenas de Matagalpa 7pm.

Para el domingo Managua F.C en el Nacional ante Diriangén 5pm y la Unan-Managua ante Sébaco también en el Nacional, pero a las 8pm.

La tabla de posiciones tiene al Real Estelí como líder con 14 puntos, Caciques del Diriangén 13, Walter Ferretti y Sébaco 12, Indígenas de Matagalpa 11, Managua F.C 10, Unan-Matagalpa 8, Rancho Santana 7 y con seis puntos están Real Madriz y Jalapa.