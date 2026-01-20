Dawson y Rivera los mejores, Alonso y Lugo en la calle en la final

Este martes y en transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya, se realizará el séptimo y último partido de la final entre los Gigantes de Rivas y Leones de León. El estadounidense Chase Dawson y el nica Ronald Rivera son los dos mejores bateadores de la final.

El pinolero Rivera a conectado cinco imparables en doce turnos, tiene un cuadrangular y cinco carreras empujadas, por su parte Dawson liga 10 hits en 24 turnos, ambos con un promedio de 417 puntos, Francisco Peguero de los Gigantes batea 333 puntos (21-7), el ex grandes ligas nicaragüense Cheslor Cuthbert y el cubano Maikel Serrano, ambos con un promedio de 318 puntos (22-7).

De los titulares los que andan en la “calle” están: William Lugo de los Gigantes de 20-1 para un promedio de 050 puntos, José Saúl Orozco de León con promedio de 091 (11-1), el cubano Lázaro Alonso de 20-2 para un promedio de 100 puntos, Elián Miranda también batea para 100 puntos (10-1) y Jairus Richards de 21-3 (143 puntos).

Colectivamente los equipos en esta final (serie empatada 3-3) están de la siguiente manera: Los Gigantes de Rivas conectan 43 imparables en 190 veces al bate, seis cuadrangulares, anotan 26 carreras, reciben 18 bases por bolas y se ponchan en 37 ocasiones, su promedio de bateo es de 226 puntos.

Los Leones conectan 49 hits en 197 veces al bate, un promedio de 249 puntos, sin cuadrangulares, anotan 28 y reciben 26 bases por bolas.

¿Quién su favorito para el séptimo y último partido de la final de la profesional nicaragüense?