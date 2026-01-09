Da Silva el Más Valioso de la liga abrirá el primero de la final ante León

Este domingo (4 pm) arranca la final del béisbol profesional nicaragüense y los Gigantes de Rivas mandaran al montículo al ganador de la triple corona y Más Valioso de la liga, el brasileño Tiago Da Silva ante los Leones de León.

El brasileño Tiago Da Silva, de los Gigantes de Rivas

Los Gigantes son los favoritos para levantar el título, fueron primer lugar en la primera vuelta, también primeros en la segunda ronda. Los dirigidos por el ex grandes ligas Omar Vizquel estarán recibiendo a los Leones en los dos primeros juegos.

El brasileño Da Silva, tuvo un balance perfecto de 7-0 en ganados y perdidos (líder en victorias de la liga), fue líder en efectividad con 0.98, solamente le anotaron seis carreras limpias en 55.1 entradas de labor, fue líder en ponches con 51 (gano la triple corona). En diez aperturas solamente permitió un cuadrangular, regaló 10 bases por bolas y le conectaron 38 imparables.

A Da Silva los contrarios le batearon solamente 188 puntos, también fue líder en ese departamento. Los Gigantes son favoritos para ganar el título este año.

La final se jugará de la siguiente manera:

1er juego: Estadio Yamil Ríos en Rivas, domingo 11 de enero 4pm.

2do juego: Estadio Yamil Ríos en Rivas, lunes 12 de enero 6pm.

3er juego: Estadio Rigoberto López Pérez de León, miércoles 14 de enero 6pm.

4to juego: Estadio Rigoberto López Pérez de León, jueves 15 del mismo mes a las 6pm.

5to juego: Estadio Rigoberto López Pérez de León, viernes 16 de enero a las 6pm.

6to juego: Estadio Yamil Ríos en Rivas, domingo 18 de enero a las 4pm.

7mo juego: Estadio Yamil Ríos en Rivas, lunes 19 de enero a las 6pm.

Mi pronóstico: Gigantes de Rivas campeón en cinco juegos.