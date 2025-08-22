type here...
Canadá pasó por encima de Venezuela en el Americup 2025

La selección de baloncesto de Canadá pasó por encima de Venezuela con un marcador de 88 a 54 en el segundo partido de la Americup.

Por Canadá comandaron a la ofensiva Kyshan George quien juega en la NBA con Washington Wizards anotando 15 puntos y 2 rebotes y Mfiondu Kambegele con 14 puntos.

Mientras que por la selección de Venezuela Yohanner Sifontes anoto 14 puntos y David Cubillan con 11 anotaciones.

Con este resultado Canadá y Puerto Rico lideran el grupo B con una victoria mientras que Panamá y Venezuela tienen una derrota cada uno.

