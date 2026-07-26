Pierde Jonathan Loáisiga en Grandes Ligas con Arizona

El Lanzador pinolero Jonathan Loáisiga Estrada, perdió su tercer partido de la temporada con los Diamondbacks de Arizona que fueron superados 10-7 ante los Nacionales de Washington, la tarde de hoy domingo.

Jonathan Loásiga en Arizona

Jonathan, entró al relevo en el quinto episodio con el partido empatado a cuatro carreras.

Luego de una entrada lanzada Loáisiga, recibió dos carreras, producto de dos hits entre ellos un cuadrangular de C.J. Abrams, además recetó un ponche.

Su efectividad quedó en 2.41, con balance ahora de dos victorias por tres derrotas en el béisbol de Grandes Ligas.