Brasil venció esta tarde a República Dominicana con marcador de 94-82 en los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2025

El partido se disputó en el Polideportivo Alexis Argüello, que registró una gran asistencia de público para presenciar este emocionante duelo entre dos selecciones mundialistas de baloncesto.

República Dominicana tuvo un inicio sólido, llevándose el primer cuarto por 25-18. Sin embargo, Brasil reaccionó con fuerza en el segundo y tercer período, logrando remontar y encaminar su clasificación.

Con este resultado, Dominicana se despide del torneo, pese a haber llegado a la fase final de manera invicta.

Por Brasil, Georgino De Paula fue la gran figura con 28 puntos, seguido de Yago Santos con 25 y Bruno Caboclo con 19.

En la escuadra dominicana, Andrés Féliz aportó 14 puntos, Joel Soriano sumó 12 y Juan Guerrero contribuyó con 11.