Brasil derrota con dificultad a Uruguay en la AmeriCup 2025

La selección masculina de Brasil se impuso con esfuerzo este día a Uruguay por marcador de 81-76, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la AmeriCup 2025.

El conjunto uruguayo comenzó con gran intensidad, cerrando la primera mitad con desventaja mínima de 46-44. Sin embargo, bajo la dirección técnica de Aleksandar Petrovic, Brasil ajustó su juego en la segunda parte, acelerando el ritmo y corrigiendo errores que marcaron la diferencia.

Una actuación destacada fue la del armador Georginho De Paula, exjugador de los Houston Rockets en la NBA, quien firmó una inspirada tarde con 12 puntos, convirtiéndose en pieza clave para la victoria brasileña. También brillaron Yago Santos y Alexey Borges, ambos con 12 unidades.

Por el lado uruguayo, los más efectivos fueron Emiliano Serres, con 14 puntos, junto a Pablo Gómez y Nicolás Martínez, quienes aportaron 9 tantos cada uno.