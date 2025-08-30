Brasil ante Argentina disputan la final de la Americup 2025

Este domingo a las 6:10 de la tarde el Polideportivo Alexis Argüello, es el escenario de la Gran final del Torneo de Baloncesto FIBA AmeriCup entre Brasil y Argentina.



En la ronda semifinal este sábado Brasil remontó y doblegó 92-77 al equipo de Estados Unidos, mientras Argentina se impuso 83-73 al equipo de Canadá.



También este domingo a las 2:40 de la tarde se jugará el partido por el tercer lugar entre Canadá y Estados Unidos.



El Polideportivo Alexis Argüello, durante todo el evento ha sido sede del Torneo de Baloncesto más importante del continente.