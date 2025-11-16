Los Indios del Bóer vencieron por primera vez a los Gigantes de Rivas, con marcador de 6-2 la tarde de este domingo en la continuación de la Profesional de Béisbol.

En el partido transmitido por La Nueva Radio Ya, el lanzador ganador fue Paulino Galva por el Bóer, mientras Alvery de los Santos cargó con la derrota.

El Boér se afianza en el primer de la Liga y también llegaron a cinco victorias de forma consecutiva.

En la continuación de la Profesional el martes el Bóer se enfrentan nuevamente a los Gigantes de Rivas, a las seis de la tarde en Rivas.

Mientras los Tigres de Chinandega y los Leones de León jugarán a las seis de la tarde en el estadio Rigoberto López Pérez, de León.