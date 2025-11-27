Boér remonta y vence 8-4 a Gigantes en Masaya

Los Indios del Boér remontaron vencieron 8-4 a los Gigantes de Rivas, en el estadio Roberto Clemente, de Masaya, en la continuación de la Profesional.

Kenword Burton en calidad de relevo ganó el partido por el Boér, mientras Leonardo Crawford, perdió por los Gigantes de Rivas.

Francisco Peguero dio cuadrangular por los Gigantes y por el Boér lo hizo Ademar Rifaela.

Los Leones de León vinieron desde atrás para vencer 6-5 al Tren del Norte, en su última bateada en el partido disputado en el estadio Rigoberto López Pérez, de León.

En la jornada de este jueves el Boér se mide a Chinandega, en Chinandega a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Mientras los Gigantes de Rivas reciben en su estadio a los Leones de León, también a las seis de la tarde.