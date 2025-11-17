Bóer enfrenta a los Gigantes de Rivas en la continuación de la profesional

Los Indios del Boér se enfrentan a los Gigantes de Rivas, en Rivas, este martes a las seis de la tarde en la continuación de la Profesional de Béisbol.

En el otro juego del martes se enfrentan León ante los Tigres de Chinandega, en León, a las seis de la tarde.

En la tabla de posiciones el Bóer es líder con ocho victorias, dos derrotas, los Gigantes de Rivas son segundos con cinco ganados y tres perdidos.

En tercer lugar está el Tren del Norte, con cinco ganados y cuatro perdidos, León es cuarto lugar con cuatro triunfos y seis derrotas, mientras Chinandega con una victoria y siete derrotas está en el último lugar.

El mejor porcentaje de bateo lo tiene Raul Rivas, de los Indios del Boér con 429; Omar Mendoza, de los Tigres es el segundo mejor bateador con 414 puntos.

En carreras impulsada Rainel Rosario, de los Indios del Boér es lider con 14; mientras Austin Dennis, de León es segundo con once.

En cuadrangulares Rainel Rosario es el mejor con 4, Austin Dennis, de León, William Lugo, de Rivas y Melvin Novoa están con tres cada uno.

El mejor lanzador en efectividad es Stephen Still, del Boér con 0.00, con dos victorias sin derrotas.

El líder en ponches es Tiago Da Silva, de Rivas con 18, seguido por Kevin Kelly, del Bóer con 16 ponches.