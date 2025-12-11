Bóer enfrenta a Granada en la final del Pomares U-23

A las once de la mañana de este viernes en el estadio Soberanía, de Managua, inicia la final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares U-23.

Los protagonistas de la serie de campeonato serán los Indios del Bóer y los Tiburones de Granada, ambos equipos fueron los más sólidos del torneo.

El segundo partido de la serie está programado para el sábado también a las once de la mañana en el estadio Bayardo Morales, de Nandaime, Granada.

El equipo que consiga tres victorias en la serie de cinco juegos, se llevará el título de Campeón del Pomares U-23.