Bóer con sus extranjeros para la Profesional
El conjunto del Bóer se prepara para buscar el título de la liga nicaragüense de béisbol profesional y ya han contratado a sus peloteros extranjeros para el torneo que inicia la primera semana del mes de noviembre.
Con el panameño Lenin Picota como manager, los Indios han logrado mantener a varios extranjeros que militaron con ellos la temporada pasada y sus nuevas contrataciones llegan de ligas independientes de Estados Unidos y un pelotero japonés que ha militado en el béisbol profesional mexicano.
Aquí les dejamos los peloteros extranjeros confirmados por el Bóer para esta edición del béisbol profesional nicaragüense:
Arrancamos con los que repiten con el equipo; Los curazaleños Kevin Kelly y Ademar Rifaela, el cubano Yoel Yanqui y el venezolano Raúl Rivas.
- Yanqui: la temporada pasada con el Bóer, en 13 juegos, descargó 14 imparables, 3 de ellos fueron cuadrangulares, produjo 9 carreras y su promedio de bateo fue de .298. Este 2025, Yanqui vio acción en Venezuela, donde conectó 64 hits, 6 fueron jonrones, impulsó 28 y su promedio fue de .438 puntos, para proclamarse campeón bate con los Marineros de Carabobo.
- El venezolano Rivas; la temporada pasada con los capitalinos en 40 juegos conectó 48 indiscutibles, entre ellos 4 dobles y 3 jonrones, anotó 24 carreras, produjo 26, robó 8 bases y dejó su promedio de bateo en .310 puntos.
- El curazaleño Kevin Kelly, la temporada anterior su balance fue de 3-0 antes de marcharse a Venezuela. En 14.1 innings le fabricaron 6 limpias mientras ponchaba a 11.
- Rifaela, líder en cuadrangulares de la temporada pasada, regresa a La Tribu para disputar su tercera campaña en La Profesional. El pelotero nacido en Curazao bateó para .248 puntos en la edición pasada, en la que totalizó 29 imparables entre ellos 5 dobles y 12 cuadrangulares, anotó 24 carreras y produjo 31.
- El jardinero cubano de 31 años Yoelkis Guibert, quien es parte de la selección de Cuba que estará en el clásico mundial de béisbol del próximo año y ha jugado en varias ligas de verano e invierno del Caribe. Inició su carrera con las Avispas de Santiago de Cuba, ha jugado para los Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, además de vestir la camiseta de los Capitales de Quebec en la Frontier League.
En los dos últimos años, defendió los colores de los Senadores del Caracas en Venezuela, donde este año conectó 38 imparables (9 dobles, 5 jonrones), anotó 24 carreras, impulsó 20 y registró un promedio de .352 puntos.
- El jardinero dominicano Rainel Rosario, con amplia experiencia en Liga Mexicana de Béisbol. Esta temporada bateó para 275 puntos, ocho cuadrangulares y 32 empujadas entre los Bravos de León y Dorados de Chihuahua en México.
- Alex Anderson Valdez, lanzador dominicano, firmado en 2018 por Arizona, cuatro temporadas en Ligas Menores donde alcanzó Clase A. Desde el 2022, inició su camino en Liga Independiente, jugó 2 temporada en la American Association y desde 2024 lanza en la Frontier League con Evansville Otters. Este 2025 trabajó en 39 juegos, 4-7 fue su balance con 6 salvamentos, su efectividad fue de 3.40.
- Elvis Antonio Peralta, jugador de cuadro y jardinero central norteamericano oriundo de Nueva York, Estados Unidos. Firmar con Arizona en 2019, en tres temporadas en Las Menores, alcanzó Triple A, desde 2023 ha jugado en el circuito independiente. Este 2025 vio acción en la American Association y en la Liga del Atlántico.
- Claudio Enrique Galva, es un relevista dominicano nacido en Santo Domingo. Galva de 28 años, lanzó 4 temporadas en categoría rookie tras su firma con los Azulejos de Toronto y en su última temporada (2019) lo hizo para Baltimore. Este 2025 en la Frontier League, abrió 5 de los 28 juegos en los que lanzó, su balance fue de 7-1, poncho a 49 en 61.1 innings y dejó su efectividad en 2.93.
- El lanzador derecho japonés Sho Itoh de 26, es oriundo de Tokyo, debutó en 2018 en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, lanzó 4 temporadas con Lions Saitama Seibu, donde acumuló 47 juegos, récord de 3-3, en 79 episodios, 42 ponches y una efectividad de 3.76. En este 2025, lanzó para los Piratas de Campeche en México, abrió 8 de 10 juegos que participo, record de 3-2 en ganados y perdidos y efectividad de 5.28 en 44.1 innings.
- El lanzador zurdo estadounidense Stephen Still, con 23 años, oriundo de Baton Rouge, Luisiana. En 2024 lanzó en la Pioneer League y este 2025 en la Frontier League. Este 2025 con Tri-City Valley Cats, Still vio acción en 19 juegos, de los cuales abrió 16, dejó su balance en 13-3, completó 2 juegos, lanzó para 3.89 de efectividad, durante 108.2 episodios, ponchó a 97.
- El lanzador panameño Enrique Saldaña, 26 años, firmó en 2018 con los Rockies de Colorado y luego pasó a los Cardenales de San Luis. Acumuló 4 temporadas en categoría Rookie, viendo acción en 47 juegos, 19 como abridor, con récord de 10 victorias y 4 derrotas. En 2025, tuvo actividad en la Frontier League, donde abrió 3 de los 5 juegos en los que participó.