Bóer con sus extranjeros para la Profesional

El conjunto del Bóer se prepara para buscar el título de la liga nicaragüense de béisbol profesional y ya han contratado a sus peloteros extranjeros para el torneo que inicia la primera semana del mes de noviembre.

Con el panameño Lenin Picota como manager, los Indios han logrado mantener a varios extranjeros que militaron con ellos la temporada pasada y sus nuevas contrataciones llegan de ligas independientes de Estados Unidos y un pelotero japonés que ha militado en el béisbol profesional mexicano.

Aquí les dejamos los peloteros extranjeros confirmados por el Bóer para esta edición del béisbol profesional nicaragüense:

Arrancamos con los que repiten con el equipo; Los curazaleños Kevin Kelly y Ademar Rifaela, el cubano Yoel Yanqui y el venezolano Raúl Rivas.

Yanqui: la temporada pasada con el Bóer, en 13 juegos, descargó 14 imparables, 3 de ellos fueron cuadrangulares, produjo 9 carreras y su promedio de bateo fue de .298. Este 2025, Yanqui vio acción en Venezuela, donde conectó 64 hits, 6 fueron jonrones, impulsó 28 y su promedio fue de .438 puntos, para proclamarse campeón bate con los Marineros de Carabobo. El venezolano Rivas; la temporada pasada con los capitalinos en 40 juegos conectó 48 indiscutibles, entre ellos 4 dobles y 3 jonrones, anotó 24 carreras, produjo 26, robó 8 bases y dejó su promedio de bateo en .310 puntos. El curazaleño Kevin Kelly, la temporada anterior su balance fue de 3-0 antes de marcharse a Venezuela. En 14.1 innings le fabricaron 6 limpias mientras ponchaba a 11. Rifaela, líder en cuadrangulares de la temporada pasada, regresa a La Tribu para disputar su tercera campaña en La Profesional. El pelotero nacido en Curazao bateó para .248 puntos en la edición pasada, en la que totalizó 29 imparables entre ellos 5 dobles y 12 cuadrangulares, anotó 24 carreras y produjo 31. El jardinero cubano de 31 años Yoelkis Guibert, quien es parte de la selección de Cuba que estará en el clásico mundial de béisbol del próximo año y ha jugado en varias ligas de verano e invierno del Caribe. Inició su carrera con las Avispas de Santiago de Cuba, ha jugado para los Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, además de vestir la camiseta de los Capitales de Quebec en la Frontier League.

En los dos últimos años, defendió los colores de los Senadores del Caracas en Venezuela, donde este año conectó 38 imparables (9 dobles, 5 jonrones), anotó 24 carreras, impulsó 20 y registró un promedio de .352 puntos.