Arrancó con todo el Campeonato Nacional de Fútbol de Ligas Menores U-17

Este fin de semana inició la segunda jornada del Torneo Apertura 2025-2026 del Campeonato Nacional de Ligas Menores U17, donde 23 equipos de Managua y los departamentos luchan por obtener un puesto durante la competencia

La actividad se desarrolló en el Estadio Nacional de Fútbol y es organizado por la Alcaldía de Managua, la Federación Nicaragüense de Fútbol y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello.

Figuras emergentes como Olmer Briones, “El Diño”, y Domingo Ampié, “El Guapo”, comienzan a hacerse sentir en la cancha, demostrando que en este torneo se forjan los cracks del futuro.

La competencia se realiza con un formato de ida y vuelta, clasificando dos equipos por grupo hacia las etapas decisivas, informó el profesor de entrenamiento Domingo Ampié, conocido como “El Guapo”.

Agregó que serán 16 intensas fechas donde cada gol de los participantes irá forjándolos como cracks para estar preparados a futuro en Ligas de Ascensos e incluso al fútbol nacional de primera división.