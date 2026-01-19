Ángel Obando y Alfredo Villa serán abridores del séptimo juego de la Final

Los Gigantes de Rivas confirmaron a Ángel Obando, y León a Alfredo Villa, como sus lanzadores abridores del séptimo juego de la final profesional que define al campeón del torneo mañana martes a las 6 de la tarde en la ciudad de Rivas.

Rivas vs León: duelo final con Obando y Villa al mando

En el caso del mexicano Alfredo Villa, ya venció a los Gigantes. En la serie ha lanzado 6.2 entradas, permitió cinco carreras, cuatro limpias, nueve hits y recetó dos ponches.

Ángel Obando perdió el tercer juego de la final. En esa ocasión lanzó 3.2 entradas, permitió cuatro carreras, solo una limpia y cuatro imparables.

El picheo colectivo de Rivas lanza para 3.40 de efectividad, permite 49 hits, 11 dobles, 2 triples y no admite cuadrangulares. Además, conceden 28 carreras, 20 limpias, regalan 26 bases por bolas y recetan 42 ponches.

El picheo de León trabaja para 3.91 de efectividad, les conectan 43 hits, 6 dobles, un triple y seis cuadrangulares, admiten 26 carreras, 23 limpias y recetan 37 ponches.

Por León los mejores bateadores de la final son Chase Dowson con 417 de promedio, con 10 hits en 24 turnos; Kevin Sánchez es el segundo mejor bateador con 333 puntos y el tercero es Zachary Racusin con 316 de promedio.

Rivas tiene como su mejor bateador en promedio a Ronald Rivera con 417 puntos, en tanto Francisco Peguero registra 333 de promedio y Cheslor Cuthbert 318.

Para el encuentro de este martes se esperan más de siete mil personas en el estadio Yamil Ríos Ugarte, de la ciudad de Rivas.

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes transmitirá antes, durante y después del juego el séptimo partido de la final de la Profesional.

