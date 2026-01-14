Ángel Obando ante Alfredo Villa en el tercero de la final

El tercer partido de la ronda final de la liga nicaragüense de béisbol profesional entre los Gigantes de Rivas y los Leones de León, se realizará este miércoles (6pm) en el estadio Rigoberto López Pérez de la ciudad metropolitana. Espere transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.

Ángel Obando vs Alfredo Villa

El ex grandes ligas venezolano Omar Vizquel, manager de los Gigantes, mandara al montículo al pinolero Ángel Obando, por su parte Sandor Guido timonel de los Leones tendrá en el box a Alfredo Villa.

Obando en la temporada regular tuvo balance d e3-1 en ganados y perdidos, su efectividad fue de 4.88, durante 31.1 inning le conectaron 28 imparables, 17 carreras limpias, regalo 12 bases por bolas y ponchó a 43 rivales, los contrarios le batearon 243 puntos.

En la temporada se enfrentó a los Leones en dos ocasiones, en siete entradas le anotaron ocho carreras limpias, ocho imparables, poncho a ocho y regalo ocho bases por bolas, su balance fue de 0-1 en ganados y perdidos.

Por su parte Villa en la temporada fue el tercer mejor lanzador en efectividad con 3.41, su balance fue de 4-2 en ganados y perdidos, en 58 entradas le conectaron 48 imparables, le anotaron 22 carreras limpias, en trece juegos (nueve como abridor) regalo 19 bases por bolas y ponchó a 51, los contrarios le batearon para un promedio de 225 puntos.

En la temporada Villa ante los rivenses lanzo en cuatro ocasiones, 21.2 entradas, le conectaron 16 imparables y le anotaron nueve carreras limpias.

La serie continua este miércoles, jueves y viernes, los tres partidos en el estadio Rigoberto López Pérez de la ciudad de León a las 6pm.