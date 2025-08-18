Abanderan Selección de Baloncesto de Nicaragua, lista para La Americup

La selección de baloncesto Nicaragüense fue abanderada este mañana y quedaron listos para su participación en la Americup 2025, este viernes.

Nicaragua lista para la Americup 2025: ¡Vamos a competir!

El compañero Maurice Ortega Murillo, presidio este acto y dio a conocer la lista de los jugadores seleccionados para representarnos.

«Nochad Omier, Jared Ruiz, Francisco Garth, David Watson, Kaleb Myers, Andy Pérez, Jensen Cambell, Josmel Martínez, Joss Wets, Ponce Ferguson y Bartel López, son nuestros representantes en la Americup, les deseamos lo mejor» dijo el compañero Maurice Ortega Murillo.

«Les expresamos el saludo y el abrazo de nuestros copresidentes el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, este evento es posible gracias a la voluntad de nuestro buen gobierno y que todo salga bien», dijo el compañero Maurice.

También se confirmó que Norchad Omier y Bartel López, son los capitanes del equipo nacional.

«Es una responsabilidad muy grande, sabemos lo que jugamos es un grupo complicado pero siempre hemos dicho que todo es posible y vamos a competir» dijo Norchad Omier.

Nicaragua enfrentará el viernes a los campeones del evento Argentina, el domingo jugaremos contra Venezuela y cerramos la fase de grupos ante República Dominicana, todos los partidos serán a las 6:40 de la tarde.