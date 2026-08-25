En duelo de vida o muerte, Real Estelí se juega el todo por el todo ante Marathón

El Real Estelí ya está en San Pedro Sula, Honduras, donde este miércoles enfrentará a Marathón a las 6:30 de la tarde en un partido decisivo por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana

Los norteños están obligados a ganar para avanzar.

El Tren del Norte llega tras sufrir dos derrotas consecutivas: 2-0 ante Herediano en Copa Centroamericana y 2-0 frente al Diriangén en el clásico nacional, ambos encuentros disputados en el Estadio Independencia.

El técnico Diego Vásquez reconoció que el equipo está golpeado, pero aseguró que buscarán cambiar la historia ante un rival que ya han estudiado en cuatro partidos.

“Las condiciones están iguales para los dos equipos, el que gane clasifica”, señaló Byron Bonilla, quien destacó la fortaleza defensiva del conjunto esteliano.

La tabla es liderada por Alianza, de El Salvador, con 9 puntos, seguido por Real Estelí con 6, mientras Marathón de Honduras y Herediano de Costa Rica tienen 4 y Antigua está eliminado con 0 unidades.

