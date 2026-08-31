Bòer y Dantos empatan la serie en el derbi de la capital

En el esperado derbi de la capital, los Indios del Bóer vencieron 9-3 a la Maquinaria Roja de los Dantos, la mañana de este domingo en el Pomares 2026.

Álvaro Amador fue el lanzador ganador, mientras Milton Quintana cargó con la derrota, la serie finalizó 1-1 y ambos equipos se mantienen en primer lugar.

En otras series Carazo le ganó la serie 2-0 a Nueva Segovia; Chinandega barrió 2-0 Estelí; San Fernando también le ganó la serie 2-0 a Chontales.

Rivas y Matagalpa empataron a una victoria por bando, al igual que Granada y el Caribe Sur.

Los tres equipos líderes del torneo son Dantos, Bóer y Caribe Sur, con ocho victorias y cuatro derrrota.

Luego siguen, Rivas, Matagalpa, Granada, Masaya, Chinandega, Estelí, Chontales, Carazo y el último lugar es Nueva Segovia.