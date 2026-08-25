Por el pase a la final de Williamsport, Moisés Estrada toma el montículo por Nicaragua

El equipo de León, representante de Nicaragua y Latinoamérica en la serie mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, designó a Moisés Estrada, como su pícher abridor para el juego de mañana.

Moisés Estrada

El partido corresponde a la semifinal internacional y será ante Curazao, a las once de la mañana y en trasmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En comunicación con Tu Nueva Radio Ya, el mánager del equipo Gabriel Mayorga, expresó que los niños se encuentran tranquilos previo al duelo que es de mucha importancia.

«Hemos entrenado normal, los días que nos corresponde, los niños han tenido comunicación con su familia, sabemos que es un juego duro y estamos preparados, Moisés Estrada, será nuestro abridor», dijo el mánager.

Nicaragua llega al partido de semifinales con victorias sobre Panamá, México y República Dominicana.

