En guerra de batazos, Dantos derrotan al Bóer y mantienen su hegemonía en el Pomares 2026.

En la Serie de mayor impacto en el Pomares y protagonizada por los dos equipos de la Capital, la Maquinaria Roja de Los Dantos en guerra de batazos se impuso con score de 13 carreras a 9 a los Indios del Bóer, mejorando su récord a 8 victorias por 3 derrotas.

Con el revés, los Indios desmejoraron a 7 victorias por 4 descalabros, cayendo al tercer lugar en la tabla de posiciones… Los Dantos, junto a la Costa Caribe Sur que se impusieron 3-1 a Granada, comparten el líderato en la II Vuelta del GPO 2026.

Los dirigidos por Ronald Garth se presentaron al terreno de juego del estadio de Tipitapa “Ernesto Campellán Vilchez” con una defensa impermeable, además siempre con el bateo fino y oportuno.

Un cuadrangular de Leonardo Ortiz en el 8vo inning fue clave para el triunfo y el relevo de Ronald Medrano más Leonardo Crawford en los innings 8 y 9 sellaron la victoria. Medrano debutó con un inning perfecto en la Liga.

La Costa Caribe Sur que venció 3-1 a Granada, tuvo como figura a Kenword Burton, quien en 8 inning de labor, limitó a los sultanecos a 3 hits y 5 ponches… Por su parte Matagalpa en 10 innings se impuso 3-1 a Rivas. Stanling Orozco pese a salir sin decisión, estuvo genial en la loma al no permitir carrera limpia en 6 innings de labor. Elián Rayo bateó de 4-3 en el encuentro.

Un cuadrangular de 2 carreras Renato Morales en el cierre del noveno inning, hizo que las Fieras del San Fernando dejara tendido 5 carreras a 3 a los Toros de Chontales. Rodolfo Bone también disparó jonrón por las Fieras.

Chinandega sumó su 4to triunfo de la Segunda Vuelta al vencer 6 carreras a 0 a Estelí, siendo el más destacado Jesús Garrido al lanzar 5 innings y dos tercios de labor, mientras que Elmer Espinoza descargo un jonrón y fabricó 4 carreras en el triunfo de 9 carreras a 3 de Carazo sobre Nueva Segovia.

Tras la jornada de este sábado, Dantos y la Costa Caribe Sur tiene 8 victorias y 3 derrotas por su parte el Bóer presenta 7 triunfos y 4 reveses. Rivas presenta 6 victorias y 4 derrotas mientras que Matagalpa presenta 6 trunfos y 5 reveses.

Estelí y Granada desmejoraron a 5 triunfos y 6 derrotas mientras que San Fernando presenta 5-7, Chinandega con 4 y 6, y Chontales y Nueva Segovia presenta 4 victorias y 7 reveses.

Finalmente en último lugar está Carazo con 3 victorias y 8 reveses.