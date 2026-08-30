Curazao derrota a Japón, y ahora va la gran final en Williamsport contra Nevada

Curazao se convirtió en el Campeón de la modalidad Internacional de Williamsport, tras vencer 4 carreras a 0 a Japón este sábado… Mañana enfrentará a Nevada, por el Campeonato Mundial de este gran evento deportivo.

En la Modalidad de Estados Unidos, Nevada derrotó a Ohio 12 carreras a 2, y será el duelo Curazao vs Nevada uno de los más interesantes duelos de Final de Williamsport.

Para muchos Curazao es favorito por su pitcheo. En el certamen, sólo Nicaragua logró fabricarles carreras. De hecho, hechos derrotaron 12-3 a los pinoleros en el duelo de la Semifinal de la Modalidad Internacional.

Ningún otro equipo le logró fabricar carreras, y amparados en su gran pitcheo, los de Curazao llegan al encuetro de manera invicta con 4 triunfos sin reveses.

El torneo de Williamsport, fue disfrutado por los nicaragüenses, especialmente por la gran labor que hizo el team pinolero, alñ cerrar su participación con balance de 3 victorias por 2 derrotas.