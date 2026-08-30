Real Madrid en plan grande golea al Málaga y se coloca líder de La Liga

El Real Madrid arrancó con autoridad la tercera jornada de LaLiga al imponerse 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu la mañana de este domingo.

El conjunto dirigido por José Mourinho mantiene el pleno de victorias y se coloca como líder del torneo en solitario con 9 puntos, superando los seis puntos del Barcelona.

Los goles madridistas fueron obra de Jude Bellingham, Alfonso Herrero del Málaga anotó en propia puerta, Kylian Mbappé sumo el tercer gol y Arda Güler sellò la goleada.

El próximo partido del Real Madrid es el viernes cuatro de mayo.

Mañana lunes será el turno del Barcelona, que recibirá al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou a la una y media de la tarde hora de Nicaragua.