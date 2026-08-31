Chontaleño Bermúdez es el nuevo líder de bateo del Pomares

El chontaleño Sandy Bermúdez, amaneció como el nuevo líder de bateo del campeonato nacional de béisbol German Pomares-2026. Sandy batea 421 puntos.

Bermúdez ha conectado 114 imparables en 271 veces al bate, además de 23 dobles, dos triples y 17 cuadrangulares. En la temporada anota 66 carreras y empuja 76, recibe 47 bases por bolas y se poncha en 28 ocasiones.

El sub líder es el costeño Jhosmar Cortez con 417, Ofilio Castro de los Dantos 405, el capitalino Aldo Espinoza 405 y cierra la lista de los bateadores de 400 puntos, Milkar Pérez de los Indios del Bóer con promedio de 401 puntos.

En carreras empujadas, Sandy Bermúdez de los Toros es líder con 76, Roger Leyton del Bóer 72, Elián Rayo de Matagalpa también 72. En cuadrangulares el rivense Luis Montealto es líder con 26, implantando una nueva marca en cuadrangulares con bate de madera, que estaba en poder de Jordán Pavón con 25.

En carreras anotadas el matagalpino José Saúl Orozco es líder con 84, Aldo Espinoza tiene 77 y Odlanyer Matamoros de los Tigres de Chinandega 74, Bermúdez es líder en imparables conectados con 114, el matagalpino Orozco es líder en dobles de la liga con 30, Zamir Chávez de Carazo y Denzel Gammie de la Costa, comparten el liderato de triples con diez cada uno.