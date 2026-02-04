Médicos del Hospital Oscar Danilo Rosales realizan exitosa cirugía de corazón abierto a niña de 2 años

Especialistas nicaragüenses del Hospital Escuela doctor Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) marcaron un hito médico al realizar con éxito una compleja cirugía de corazón abierto a una menor de apenas dos años.

Cirugía cardíaca exitosa en niña de 2 años en Nicaragua

La pequeña paciente padecía una malformación congénita que obstruía el flujo normal de sangre en su corazón, condición que ponía en riesgo su vida, y afectaba severamente su crecimiento y desarrollo físico.

Gracias a la intervención de alta especialidad, el defecto fue corregido satisfactoriamente.

Tras la operación, el equipo médico informó que la niña se encuentra en proceso de recuperación bajo la vigilancia estricta y el cuidado del personal de enfermería y especialistas del centro hospitalario.

Esta exitosa intervención gratuita destaca el avance en la capacidad quirúrgica del sistema público de salud, permitiendo que las familias nicaragüenses accedan a procedimientos de alta complejidad sin necesidad de salir del país.

Con estas acciones, se fortalece el Modelo de Salud Familiar y Comunitario, priorizando el bienestar y la vida de los más pequeños.

