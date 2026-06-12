Revista Internacional destaca a Managua por sus buenas prácticas urbanísticas

La revista Agenda Urbana Española, en su publicación “Casos Prácticos en América Latina y el Caribe”, reconoció a la ciudad de Managua por las excelentes prácticas urbanísticas desarrolladas por la municipalidad. El informe resalta la gestión local para mejorar la calidad de vida de las familias, superar los desafíos ambientales y alcanzar un desarrollo urbano equitativo, justo y sostenible.

Este reconocimiento internacional se sustenta en el modelo de Educación Urbana permanente que ejecuta la Alcaldía de Managua. Dicha estrategia promueve la participación activa de la población, junto a los sectores público y privado, en el cumplimiento de las normas, reglamentos y leyes que rigen los procesos de modernización de la capital.

Entre los principales avances técnicos y de ordenamiento señalados en el estudio se encuentran la implementación del mapa de suelos, la regulación ágil de permisos de construcción y de instalación de rótulos, y la disponibilidad de un Atlas Urbano que contiene información precisa sobre los barrios y comunidades de los diferentes distritos del municipio.

A 179 años de haber sido elevada a ciudad, “La Novia del Xolotlán” avanza en una transformación arquitectónica y social fundamentada en la paz. Entre las obras emblemáticas destinadas al disfrute familiar destacan el Paseo Xolotlán, el Puerto Salvador Allende, el Polideportivo Alexis Argüello, el paso a desnivel Comandante Julio Buitrago, la Pista Héroes de la Insurrección y los parques Luis Alfonso Velázquez Flores, Las Piedrecitas, Palestina, Gaza y Edith Gron.