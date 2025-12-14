León realiza 96 cirugías de cataratas en un solo día

Un total de 96 cirugías oftalmológicas fueron realizadas exitosamente ayer sábado en el Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales de León, permitiendo que igual número de protagonistas de la Capital de la Revolución recuperaran la visión tras operaciones para eliminar cataratas.

Hospital Rosales convierte sábado en jornada histórica: especialistas de seis departamentos operan cataratas masivamente

La jornada médica contó con especialistas provenientes de los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Managua, Masaya, Chinandega y León, consolidando una brigada nacional que transformó el sábado en un día histórico para decenas de familias leonesas.

Las operaciones de cataratas, que es un procedimiento que elimina la opacidad del cristalino causante de ceguera progresiva, se realizaron en una jornada donde cada especialista aportó su experiencia para garantizar resultados exitosos.

«De la mano de Dios» seguirán las intervenciones

«De la mano de Dios, seguiremos realizando estas cirugías para devolver la vista y la alegría a nuestras familias», aseveró la nota oficial destacando el compromiso institucional de mantener estas jornadas quirúrgicas como política permanente.

León, denominada Capital de la Revolución, concentra una infraestructura hospitalaria de referencia nacional y forma parte de la red de hospitales escuela donde se entrenan nuevas generaciones de médicos.