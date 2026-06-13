Ethell Osorio es coronada Reinas Nicaragua, edición León

Entre aplausos y mucha alegría, la señorita Ethell Dariana Osorio, de 23 años, fue coronada Reinas Nicaragua, edición León, durante la elección realizada la noche de este sábado, en el Teatro José de la Cruz Mena, de la ciudad Metropolitana.

Ethell, originaria del municipio de Achuapa, representará al departamento de León en la gran final de la elección de Reinas Nicaragua Embajadoras del Amor a Nicaragua, a realizarse el 12 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío.

En total 10 bellas representantes de los diez municipios del departamento de León, se prepararon durante semanas para dar lo mejor de sí, durante su pasarela en traje de baño y de noche, además, de la expresión corporal y oral.

El certamen Reinas Nicaragua tiene como objetivo promover el talento, la creatividad y la belleza de la mujer nicaragüense, posicionándola como embajadora de la cultura, el patrimonio, la paz y la unidad del país.