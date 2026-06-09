Estuidantes del Colegio Experimental México reciben vacuna VPH

Gracias al Modelo de Salud Familiar y Comunitario, esta mañana de martes los estudiantes del Colegio Experimental México, reciben la primera y segunda dosis de la vacuna del VPH, completamente gratuita para garantizar mayor salud de nuestra niñez.

Colegio Experimental México aplica dosis VPH gratis

Bayron Daniel Salgado, destacó que esta vacuna se aplica con el consentimiento de las madres y padres, quienes conocen de la importancia de esta vacuna para cuando en edad adulta los niños y niñas inicien su vida sexual.

La vacuna del VPH evita el riesgo de varios tipos de cáncer en la edad adulta, como el cáncer cervicouterino, y otros tipos.

