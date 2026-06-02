Estudiantes del colegio Sacuanjoche son vacunados contra el VPH

El personal de salud de Villa Libertad, aplicó la vacuna del VPH, a los alumnos en edades establecidas del Colegio Sacuanjoche ubicado en el barrio Georgino Andrade, distrito VII de Managua.

Colegio Sacuanjoche vacuna VPH en Managua

La doctora Kenia Galeano, responsable de epidemiologia del Centro de Salud Villa Libertad, precisó que los estudiantes de 9 a 14 años de edad, reciben la primera y segunda dosis de la vacuna del VPH, lo que les protegerá de diferentes tipos de cáncer, cuando inicien su vida sexual.

Durante la jornada médica los estudiantes, compartieron su entusiasmo ante la aplica de la vacuna del VPH, al expresar: “la vacuna es salud” portando sus tarjetas que certifican la aplicación de la primera o segunda dosis, con el consentimiento de sus padres o tutores.



