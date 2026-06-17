Estudiantes del Colegio Bautista El Calvario reciben vacuna contra el VPH

El personal del Centro de Salud Francisco Morazán, se desplazó al Colegio Bautista “El Calvario”, para aplicar la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH), a niñas y niños, entre las edades de los 9 y 14 años de edad, con la debida autorización de sus padres.

Vacunan en El Calvario a 25 niños contra VPH

Darling Sequeira, responsable de enfermería del Centro de Salud Francisco Morazán, destacó que en este centro educativo son 25 niños y niñas, que se les aplicó la vacunas, quienes en edad adulta estarán protegidos contra varios tipos de cáncer.

“Desde el año 2023, el Gobierno Sandinista garantiza la vacuna del VPH, empezando con la primera y segunda dosis, en dependencia de la edad”, afirmó la enfermera Sequeira.