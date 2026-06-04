Arranca adoquinado de 1.2 km de calle en comunidad San Blass, Masaya
Con el objetivo de brindar mayor seguridad, comodidad y mejores condiciones de conectividad a las familias que habitan en la comunidad San Blass de la ciudad de Masaya, iniciaron el adoquinado de 1.2 kilómetros de calle.
La obra contribuirá a mejorar las condiciones de acceso y circulación para los pobladores de la zona y de los lugares vecinos.
Las autoridades municipales, líderes comunitarios y pobladores arrancaron este miércoles este importante proyecto de infraestructura.
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