Arranca adoquinado de 1.2 km de calle en comunidad San Blass, Masaya

Con el objetivo de brindar mayor seguridad, comodidad y mejores condiciones de conectividad a las familias que habitan en la comunidad San Blass de la ciudad de Masaya, iniciaron el adoquinado de 1.2 kilómetros de calle.

Masaya adoquina 1.2 km en San Blass y cambia acceso

La obra contribuirá a mejorar las condiciones de acceso y circulación para los pobladores de la zona y de los lugares vecinos.

Las autoridades municipales, líderes comunitarios y pobladores arrancaron este miércoles este importante proyecto de infraestructura.

