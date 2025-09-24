8 familias más ya cuentan con el servicio de energía eléctrica en comunidad rural de Estelí

Con la instalación de 1,298 metros de tendido eléctrico, el buen Gobierno Sandinista, a través de las autoridades locales, restituyó el derecho al servicio de energía a ocho familias del sector de Yarculí, en la comunidad El Cebollal número 2, en Miraflor, Estelí.
La líder política del Distrito Cuatro de Estelí, Elimar Gómez Galeano, destacó que los protagonistas del servicio de energía eléctrica son 8 familias con 40 protagonistas.
Detalló que en la obra se invirtieron 289,417 córdobas y viene a mejorar la calidad de vida de las familias quienes por la lejanía del lugar jamás pensaron tener electricidad.
Sin embargo, sus sueños fueron cumplidos gracias a la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirigen los Co presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los protagonistas de la obra, entre ellos Rogelio Antonio Ruiz y Hazel María Hernández destacaron que la energía significa desarrollo, bienestar, alegría recreación y mejoramiento de sus condiciones de vida.
Dijeron que ya no utilizarán focos, ni candelas, podrán escuchar la radio, ver televisión, hacer uso de percoladoras, planchas y refrigeradoras para guardar sus alimentos, todo gracias a Dios y al Gobierno sandinista.
La maestra Alicia Josefina González Arauz también señaló que con la energía se garantiza mejores condiciones, recreación, retención escolar, recargar sus celulares y otros beneficios que antes no tenían.