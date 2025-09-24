8 familias más ya cuentan con el servicio de energía eléctrica en comunidad rural de Estelí

Con la instalación de 1,298 metros de tendido eléctrico, el buen Gobierno Sandinista, a través de las autoridades locales, restituyó el derecho al servicio de energía a ocho familias del sector de Yarculí, en la comunidad El Cebollal número 2, en Miraflor, Estelí.

Energía eléctrica llega a 8 familias en Estelí

La líder política del Distrito Cuatro de Estelí, Elimar Gómez Galeano, destacó que los protagonistas del servicio de energía eléctrica son 8 familias con 40 protagonistas.

Detalló que en la obra se invirtieron 289,417 córdobas y viene a mejorar la calidad de vida de las familias quienes por la lejanía del lugar jamás pensaron tener electricidad.

Sin embargo, sus sueños fueron cumplidos gracias a la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirigen los Co presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los protagonistas de la obra, entre ellos Rogelio Antonio Ruiz y Hazel María Hernández destacaron que la energía significa desarrollo, bienestar, alegría recreación y mejoramiento de sus condiciones de vida.

Dijeron que ya no utilizarán focos, ni candelas, podrán escuchar la radio, ver televisión, hacer uso de percoladoras, planchas y refrigeradoras para guardar sus alimentos, todo gracias a Dios y al Gobierno sandinista.

La maestra Alicia Josefina González Arauz también señaló que con la energía se garantiza mejores condiciones, recreación, retención escolar, recargar sus celulares y otros beneficios que antes no tenían.

