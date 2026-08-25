Joven muere en el Lenin Fonseca tras accidente en motocicleta en Managua

En el hospital Lenin Fonseca falleció Jeffry Alexander Matamoros Hernández, de 20 años, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente en motocicleta en Managua.

Cazadores de noticias informaron que el percance vial ocurrió en los primeros minutos de la madrugada del domingo frente a la embajada de Estados Unidos.

Jeffry conducía una motocicleta marca Serpento color negro sin placa cuando perdió el control y colisionó con el borde de concreto de la carretera.

De inmediato, el motorizado fue trasladado al hospital Lenin Fonseca en donde se rindió ante la muerte 30 horas después a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

