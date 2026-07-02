Tomador es sorprendido por la muerte en Tipitapa

La noche de este miércoles, el ciudadano identificado como Santos Rocha, de 55 años, fue encontrado sin vida en la vivienda de su pariente ubicada en el anexo al barrio Francisco Rojas del municipio de Tipitapa, Managua.

De manera extraoficial se conoció que don Santos era tomador consuetudinario y solía perderse de la casa hasta por un mes, cuando andaba metido en guaro, o si no se quedaba metido en su cuarto bebiendo.

En esta ocasión cuando su pariente fue a buscarlo lo encontró sin vida, por lo que enseguida alertó a las autoridades policiales de la estación Ocho de Policía, quienes llegaron al lugar junto al médico forense para determinar las causas exactas de su deceso.