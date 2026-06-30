La muerte sorprende a subcomisionado de la Policia Nacional Francisco Arauz

El subcomisionado Francisco Arauz falleció la tarde de este martes, al sufrir un fulminante paro cardiaco cuando laboraba en la estación Ocho de Policía, en el municipio de Tipitapa, en Managua.

Según familiares, el Subcomisionado Arauz, estaba a un par de horas de culminar sus labores cuando sintió un fuerte dolor en el pecho, lo que provocó que se pusiera en posición de control sobre su escritorio.

Sus compañeros al percatarse de la situación lo trasladaron al centro hospitalario de la zona, donde lamentablemente falleció.

La vela del Subcomisionado Francisco Arauz se realiza desde esta noche en su casa de habitación ubicada en el barrio Aleyda Delgado de Tipitapa, y mañana sus funerales.