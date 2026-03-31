Somoto: hombre es encontrado sin vida en el barrio Víctor Manuel Rivas

Una posible intoxicación alcohólica le abrió el camino a la tumba a Yelsin Josué Martínez, de unos 36 años, quien fue hallado sin vida la mañana de este martes en una acera del barrio Víctor Manuel Rivas, en el Sector Uno de Somoto, Madriz.

Hallazgo sin vida a hombre en acera del barrio de Somoto

Al lugar del hallazgo acudieron miembros de la Policía Nacional y un médico forense, quienes confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni indicios de mano criminal.

De acuerdo con un familiar, Yelsin andaba consumiendo alcohol a pesar de estar con tratamiento médico, lo que habría desencadenado el fatal desenlace.

Su muerte ha causado consternación en la familia Martínez Osorio, quienes lamentaron profundamente su deceso.

El cuerpo está siendo velado de la sucursal del INSS cinco cuadras al sur y media al Este en el sector número 1 de Somoto.

Los familiares agradecieron las muestras de solidaridad recibidas por parte de amistades y vecinos.

