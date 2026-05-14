Señor desaparecido es encontrado sin vida en una finca de San Dionisio

Cuatro días después de haber desaparecido, el señor Juan Orozco, de 57 años, fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en la comunidad El Punchero, en San Dionisio, Matagalpa.

El hallazgo fue realizado por Armando Orozco, quien dijo que la última vez que vieron a su hermano Juan fue el domingo pasado a las cinco de la tarde en la colonia El Zarzal.

Cazadores de noticias informaron que, al momento de ser encontrado, el cuerpo de don Juan Orozco se hallaba en estado de descomposición en predios de la finca de Giovanni Gutiérrez.

Debido al estado del cuerpo, las autoridades recomendaron que fuera sepultado de manera inmediata para evitar riesgos en la salud.