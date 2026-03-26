Presunto abigeo es abatido durante enfrentamiento en finca de El Rama

Un intento de abigeato terminó en tragedia la noche de ayer miércoles en la comarca Cerro Grande, jurisdicción del municipio de El Rama, Caribe Sur, donde perdió la vida Noel Antonio Kauffman Martínez, de 38 años.

Cazadores de noticias informaron que Noel Kauffman falleció tras recibir múltiples impactos de bala durante un intercambio de disparos en la propiedad conocida como «Las Vegas».

De acuerdo con los reportes, el hombre llegó a la finca en compañía de otros dos sujetos con la presunta intención de sustraer ganado.

Mientras el grupo intentaba arrear a los animales, fueron sorprendidos por Elyin Acevedo Rocha, quien se encontraba en el lugar.

Al verse descubierto, Noel inició empezó a disparar contra Acevedo, quien respondió a la agresión utilizando un rifle calibre 22.

Producto del enfrentamiento, Kauffman Martínez sufrió heridas de gravedad en la cabeza y el tórax que le provocaron la muerte de forma instantánea.

Al presenciar lo ocurrido, sus acompañantes huyeron del sitio con rumbo desconocido, dejando el cuerpo en la escena.

La Policía Nacional se encuentran investigando a fondo los acontecimientos.

