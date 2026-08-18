Policía Nacional arresta a 90 personas por delitos de alta peligrosidad en una semana

La Policía Nacional informó que entre el lunes 10 y el domingo 16 de agosto capturó a 90 sujetos señalados de cometer delitos de alta peligrosidad en distintas partes de Nicaragua.

En el departamento de Managua arrestaron a 47 personas. Entre los detenidos figuran 3 señalados por muerte homicida, 12 por robo con intimidación, 6 por robo con violencia, 33 por robo con fuerza y 3 por tráfico de drogas.

Por su parte, en los demás departamentos del país fueron capturados 43 sujetos.

Entre los detenidos destacan 3 por homicidio en Nueva Segovia y Río San Juan, 4 por robos en León y 18 involucrados en robos con fuerza en León, Masaya, Granada, Rivas, Chontales y Nueva Guinea.

En cuanto al combate al narcotráfico en los departamentos, la institución policial arrestó a 2 personas por tráfico de drogas en Jinotega y neutralizó a 16 abastecedores de estupefacientes en León, Nueva Segovia, Chontales, Carazo, Chinandega, Matagalpa y el Triángulo Minero.

Como resultado de las acciones contra los vendedores de drogas, los agentes policiales ocuparon como evidencias 259 gramos de cocaína, 400 gramos de crack, 9 libras de marihuana, 4 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

